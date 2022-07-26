Украина получила первые самоходные установки Gepard из Германии

Украина получила три зенитных самоходных установки Gepard из Германии.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Видео интервью опубликовал телеканал ICTV.

«Сегодня (25 июля, — ред.) официально зашли три первых Gepard. Это зенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», – сказал Резников, отметив, что установки уже в распоряжении ВСУ.

В целом, по словам министра, Германия поставит 15 таких установок.

Для справки. Зенитный танк Gepard с бортовой вращающейся поисковой радиолокационной станцией с радиусом действия 15 км – автономная система вооружения для борьбы с низколетящими воздушными и наземными целями.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года правительство ФРГ обнародовало полный список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине.

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