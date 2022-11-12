ВСУ продолжают деоккупацию населённых пунктов на Херсонском направлении

За истекшие сутки Силы обороны Украины продолжали мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении.

Как информирует Оперативное командование «Юг» ВСУ в сводке по итогам боевого дня 11 ноября, в ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра.

Отмечается, что продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населённых пунктов Херсонщины. Начата работа и по областному центру.

Характеризуя текущую оперативную обстановку на юге Украины, в командовании отмечают, что она напряжённая, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега Днепра. Враг после ухода основных подразделений с правого берега совершил подрыв Антоновских мостов с целью осложнения дальнейшего передвижения наших войск.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 11.11.2022

Враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения. Из Кинбурнской косы враг бил «Градом» по Куцурубской общине Николаевщины. Без человеческих потерь, — утверждают в ОК «Юг».

Нашей авиацией дважды нанесён удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подтверждённые потери врага составляют 25 военных, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы «Мста-С», 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе. В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населённом пункте Червоный Маяк Херсонской области свыше 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

Как сообщала Одесса News, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

На главном фото воин-десантник 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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