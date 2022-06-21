Чьей информации доверять: Данилов и Подоляк выясняют свои полномочия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что у советника главы Офиса президента Михаила Подоляка нет полномочий говорить о том, какое оружие и в каком количестве нужно Украине.

Об этом Данилов сказал в интервью LIGA.net, которое вышло 18 июня.

«Я не понимаю, почему он (Подоляк, — ред.) делает такие заявления. Он – представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у беглого экс-президента Виктора Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас – голос армии», – сказал Данилов.

По его мнению, о таких вещах могут говорить главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.

Михаил Подоляк

Для справки. 13 июня Подоляк заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники. По его мнению, это 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов.

Глава Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли на брифинге после третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 15 июня заявил, что международные партнёры получили от Украины списки необходимого вооружения. «Они запросили 10 артиллерийских дивизионов. Было доставлено 12 артиллерийских дивизионов. Опять же, 97 тыс. противотанковых систем. Это больше противотанковых комплексов, чем танков в мире. Они просили 200 танков – они получили 237 танков. Запросили 100 БМП – у них больше 300», – сказал он.

Как сообщала Одесса News в одном из июньских видеообращений Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что доклады, которые он получает, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.

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