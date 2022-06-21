Хочешь в Европу — заботься об экологии: ВРУ приняла закон об отходах

Верховная Рада 20 июня приняла закон «Об управлении отходами».

За принятие во втором чтении и в целом законопроекта №2207-1-д проголосовали 282 народных депутата, сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В Минприроды отмечают, что принятый закон является рамочным, на его основе будут разработаны несколько секторальных законов, необходимых на пути к цивилизованному управлению отходами в рамках требований, выдвигаемых для того, чтобы стать членом Европейского союза.

В частности, закон позволит внедрить европейскую иерархию обращения с отходами; организовать планирование системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях; закрыть старые свалки, а оставшиеся привести к европейским нормам.

Кроме того, документ позволит создать условия для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам и открыть границы для инвесторов; установить принцип «загрязнитель платит»; внедрить расширенную ответственность производителя, который будет обязан обеспечить полную утилизацию упаковки, выпущенной на рынок вместе с товарами.

Министр Руслан Стрелец сообщил, что Украина отстала в этом вопросе от европейских соседей на 20–30 лет, и сейчас является единственной страной в Европе, где государство не имеет контроля над отходами, а более 90% их захороняется в землю.

«В Украине стартует реформа управления отходами… Конечная цель – сделать обращение с отходами более эффективным и безопасным для людей и окружающей среды. Так что благодарим народных депутатов за работу и важное решение, что позволит Украине побороть нашествие отходов и стать ещё на шаг ближе к полноправному членству в Европейском союзе», – заявили в Минприроды.

Представительство Европейского союза в Украине приветствовало принятие закона «Об управлении отходами». Сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства, пишет ГОРДОН.

«Украина продолжает реформы, несмотря на полномасштабное вторжение России. Поздравляем Верховную Раду с принятием закона №2207-1-д об обращении с отходами, подготовленного при поддержке Европейского союза. Это ключ к реализации европейских достижений в отношении отходов, важный элемент «Зелёного соглашения» ЕС и дальнейший шаг для Украины на её европейском пути», – отметили европейские дипломаты.

Как сообщала Одесса News, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время июньского визита в Киев подчеркнул, что для вступления в Евросоюз страны-кандидаты должны соответствовать определённым критериям демократического и правового государства.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod