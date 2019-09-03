Вышел тизер будущего фильма о мафии в НПП «Тузловские лиманы»

Творческий коллектив проекта, посвящённого сохранению Национального природного парка «Тузловские лиманы», представил первый тизер будущего фильма, который планирует к показу в 2021 году.

Об этом сообщил во время презентации в Укринформе режиссёр фильма Сергей Лысенко.

«Идея снять этот фильм возникла три года назад, когда мы снимали другой проект в Одесской области, и я увидел удивительную команду охранников природы, которые возглавляют Национальный парк «Тузловские лиманы» и борются за его сохранение так, как никто не делает этого в Украине — открыто, честно, называя имена преступников, коррупционные схемы и просто физически закрывая собой этот уникальный уголок природы», — сказал Лысенко.

Он отметил, что Национальный природный парк сейчас имеет более полусотни судебных производств, в частности, относительно незаконного захвата земель парка, незаконного вылова рыбы.

«Это отдельная борьба, отдельная мафия, когда браконьеры с ОК «Гранит-2″ узурпировали сообщение между лиманом и морем и выгребают всю рыбу. Тизер показывает, насколько сложна эта борьба», — сказал режиссёр.

Лысенко добавил, что все виды деятельности незаконного пользования природным ресурсом крышуются руководящими органами власти и правоохранительными органами.

«Национальный парк «Тузловские лиманы», люди, которые им управляют, проделали огромную работу в информационном поле по освещению, фиксации всех этих случаев. И надо усиливать эту стратегию, информационное давление, возможно, ещё больше привлекать волонтёров и общественных активистов для помощи парку, в том числе и ветеранов АТО как силовую поддержку», — подчеркнул он.

По его словам, фильм уже снимается и первое видео уже смонтировано. Следующий выезд в Одесскую область будет в октябре-ноябре. Команда планирует работать над фильмом более года, чтобы застать все сезоны и развитие борьбы администрации парка в разных направлениях.

«Мы надеемся, что фильм не только будет иметь творческий успех, но и работать как социальный проект — поможет в работе коллектива Национального парка, в их борьбе. У нас есть по этому поводу определённая стратегия. Планируем во время съёмок фильма делать ролики, видео, которые будут помогать освещать работу парка, проблемы, которыми он занимается. Международные фестивали тоже делают своё дело — ведь это информационный резонанс. В частности, мы надеемся на сотрудничество с кинофестивалем Docudays UA и его сетью областных киноклубов. Надеемся и на кинопрокат в 2021 году», — сказал Лысенко.

Трейлеру фільму «Лимани: бій за рай» pic.twitter.com/KUTnvsGo1W — Ukrinform (@UKRINFORM) September 2, 2019

Отмечается, что производство тизера поддержал Украинский культурный фонд. А бюджет проекта, с которым отправились на питчинг Госкино, — это 3 млн 980 тысяч гривен.

Режиссёр уточнил: независимо от того, даст государство деньги или нет, проект состоится.

«Для меня лично творчество неотделимо от гражданской позиции, общественной деятельности. И я точно знаю, что этот фильм — «Лиманы: бой за рай» — будет снят. Если нас кто-то поддержит, мы будем благодарны, возьмём больше техники, больше людей и дольше будем снимать. Если нет, возьмём то, что есть, и снимем всё равно. Потому что эти героические люди стали для меня вдохновением», — подчеркнул режиссёр.