На озере Сасык пограничники задержали браконьеров с уловом более чем на 2 млн грн

Пятерых рыбаков, совершавших незаконный лов рыбы запрещёнными орудиями лова, обнаружили и задержали пограничники Измаильского отряда на озере Сасык.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что незаконную деятельность они осуществляли на двух лодках типа «Прогресс», используя сетки длиной около 10 км. Браконьеры успели наловить более 600 судаков, 550 лещей и ещё 20 рыб разных пород.

«Предварительно, сумма нанесённого ущерба государству составляет более 2,3 млн. рублей», — информируют пограничники.

По факту преступления, предусмотренного статьёй 249 УК «Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», пограничники сообщили Нацполиции.

В настоящее время плавсредства, сетки и улов изъяты до решения суда.

Кроме того, за выход на воду на незарегистрированном плавсредстве и без разрешения администрации причала на двоих мужчин составлены протоколы по ч.1 ст.202 КУоАП «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда».

Одесса News информировала, что в июне 2024 года пограничники Одесского отряда на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» разоблачили двух рыбаков, незаконно производивших ловлю живых водных биоресурсов.

Фото: Госпогранслужба

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