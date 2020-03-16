Молдованин приделал к микроавтобусу два бака со спиртом и двинулся в Украину

Две ёмкости со спиртом обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» в Одесской области на границе с Молдовой во время мероприятий пограничного контроля.

Как сообщает Госпогранслужба, переместить 220 литров спирта в Украину пытался 47-летний гражданин Молдовы на микроавтобусе «Hyundai».

«Под днищем транспортного средства пограничники совместно с таможенниками нашли оборудованные тайники. В них находились ёмкости с жидкостью, которая имела характерный запах спирта», — говорится в сообщении.



На нарушителя в установленном порядке составлены админматериалы, а спирт изъят.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранительными органами разоблачили очередной канал контрабанды наркотиков, которые должны были попасть в Австралию.

Фото: Госпогранслужба