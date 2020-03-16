MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Молдованин приделал к микроавтобусу два бака со спиртом и двинулся в Украину

Молдованин приделал к микроавтобусу два бака со спиртом и двинулся в Украину

news_20200315_112019_1584264019-Cropped.jpg

Две ёмкости со спиртом обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» в Одесской области на границе с Молдовой во время мероприятий пограничного контроля.

Как сообщает Госпогранслужба, переместить 220 литров спирта в Украину пытался 47-летний гражданин Молдовы на микроавтобусе «Hyundai».

«Под днищем транспортного средства пограничники совместно с таможенниками нашли оборудованные тайники. В них находились ёмкости с жидкостью, которая имела характерный запах спирта», — говорится в сообщении.

На нарушителя в установленном порядке составлены админматериалы, а спирт изъят.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года пограничники Одесского отряда совместно с другими правоохранительными органами разоблачили очередной канал контрабанды наркотиков, которые должны были попасть в Австралию.

Фото: Госпогранслужба

Просмотров: 76

Смотрите также...

scroll to top