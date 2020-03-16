Коронавирус прошёлся по знаменитостям

Смертельный вирус нового типа не обошёл стороной и известных, влиятельных личностей. Среди них — мировые политики, спортсмены и актёры.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены у известных и высокопоставленных иранских чиновников, некоторые из которых умерли. В начале марта стало известно о смерти бывшего посла Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи. Кроме того, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — 72-летний Сейед Мохаммад Мирмихаммади скончался от коронавируса 2 марта. От этой же болезни умерла его мать — сестра старшего священнослужителя аятоллы Шобейри Занджани.

Однако, среди чиновников в Иране были и случаи чудесного выздоровления. Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи объявил, что сумел вылечиться от коронавируса.

​Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала анализ на коронавирус, который оказался положительным. Ранее премьер принял решение самоизолироваться и работать дистанционно, из дома, после того, как его жена, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки заболевания.



Сообщается, что сейчас Софи Трюдо чувствует себя нормально, болезнь протекает в мягкой форме. У самого премьера симптомов коронавируса нет.



Президент Украины Зеленский с супругой Еленой послали слова выздоровления супруге Трюдо.



У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро также обнаружили коронавирус. Сейчас она и её муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

Коллега Монтеро, министр территориальной политики Каролина Дариас тоже заражена новым типом вируса.

12 марта известный американский актёр Том Хэнкс сообщил, что он и его жена, актриса Рита Уилсон, заразились коронавирусом после того, как побывали в Австралии. ​По словам сына артистов, у его родителей нет сильных симптомов заболевания. «Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть, о чём волноваться», – сообщил он в Instagram.

Известная украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко поразила поклонников, заявив, что у неё диагностировали коронавирус. Знаменитость болеет уже неделю. Немецкая модель и телеведущая Хайди Клум публично заявила, что болеет и уже дважды пыталась пройти тестирование на коронавирус у двух разных врачей, но безуспешно. По словам Клум, у неё озноб, жар, кашель и насморк. «Мне просто нехорошо, поэтому я осталась дома — чтобы не заразить других людей», — сообщила она.

​Ещё один человек из сферы медиа – глава британской телекоммуникационной компании BT Group Филип Янсен – не смог избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщили представители компании. Янсен сдал тест на COVID-2019, результаты оказались положительными. Топ-менеджер в соответствии с рекомендациями медиков немедленно самоизолировался и намерен работать удалённо.

Среди известных спортсменов, заразившихся коронавирусом, звёзды футбольных и баскетбольных клубов.

У защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус. Матчи чемпионата Италии были приостановлены до 3 апреля из-за эпидемии в стране.

​Позднее стало известно, что результаты на наличие вируса у ещё одного футболиста клуба серии А оказались положительными. ​Футболист «Сампдории» Маноло Габбьядини заразился коронавирусом, став вторым игроком в чемпионате Италии, заболевшим COVID-19. В настоящее время у него небольшая температура, но он чувствует себя хорошо.

Американский баскетболист мадридского «Реала» Трей Томпкинс заразился коронавирусной инфекцией, сообщили СМИ. Так как футболисты и баскетболисты «Реала» проводят занятия в общем тренировочном центре, все спортсмены и персонал команды помещены на карантин на 14 дней.

Две звезды клуба НБА — защитник клуба «Юта Джаз» Донован Митчелл и центровой Руди Гобер — получили положительный результат теста на коронавирус. НБА приостановила регулярный сезон из-за инфицирования французского центрового «Юты».

Также заболевание выявили у главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артета, из-за чего было принято решение отложить его ближайший матч. Лондонский клуб должен был сыграть на выезде с «Брайтоном» 14 марта.

По материалам СМИ