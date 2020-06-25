В Украине коронавирус поставил новый антирекорд: за сутки 994 заболевших

На утро 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1 067 (+16 за сутки) умерли.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.

Отмечается, что всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 606 766 (+12 764), методом ИФА — 163 941 (+9 849).

Всего заболевание подтверждено у 2 936 детей и 6 346 медиков. В госпитализации нуждались 10 870 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 372 пациента. 29 198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 850 медработников.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так: