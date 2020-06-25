В Украине коронавирус поставил новый антирекорд: за сутки 994 заболевших

На утро 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1 067 (+16 за сутки) умерли.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.
Отмечается, что всего проведённых исследований в Украине методом ПЦР — 606 766 (+12 764), методом ИФА — 163 941 (+9 849).
Всего заболевание подтверждено у 2 936 детей и 6 346 медиков. В госпитализации нуждались 10 870 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 372 пациента. 29 198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3 850 медработников.
Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 1753 (1091 выздоровел)
- Волынская обл. — 2024 (605 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 1069 (893 выздоровели)
- Донецкая обл. — 399 (150 выздоровели)
- Житомирская обл. — 1337 (688 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 2454 (864 выздоровели)
- Запорожская обл. — 561 (401 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. — 2171 (1083 выздоровели)
- г. Киев — 4613 (1473 выздоровели)
- Киевская обл. — 2373 (1185 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 636 (524 выздоровели)
- Луганская обл. — 75 (54 выздоровели)
- Львовская обл. — 4627 (712 выздоровели)
- Николаевская обл. — 377 (273 выздоровели)
- Одесская обл. — 1465 (569 выздоровели)
- Полтавская обл. — 301 (267 выздоровели)
- Ровенская обл. — 3248 (1623 выздоровели)
- Сумская обл. — 277 (195 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1815 (1102 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1947 (977 выздоровели)
- Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 645 (515 выздоровели)
- Черкасская обл. — 616 (431 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 4531 (1763 выздоровели)
- Черниговская обл. — 506 (145 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 532 038 случаев заражения COVID-19, из которых 485 122 летальных.