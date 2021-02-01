В воскресенье в Одесской области зафиксирован 71 случай заболевания СOVID-19

За истекшие сутки в Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра МОЗ Украины, подтверждён 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (26).

Общее количество заболевших — 81 462 (48 566 женщины и 32 896 мужчины).

В числе заболевших за сутки 1 ребёнок, медицинских работников не зафиксировано. Всего 3 933 ребёнка и 2 677 медработников.

Летальность составляет по региону 1 313 человек: Одесса — 665, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 49, Измаил — 65, Подольск — 9, Теплодар — 2, Черноморск — 43, Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 32, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 33, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15, Лиманский — 38, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 32, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 6, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Выздоровели 71 782 пациента по всей области с начала пандемии.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 1 февраля:

Одесса — 36 288 (дети — 1 602, медработники — 953)

— 36 288 (дети — 1 602, медработники — 953) Балта — 742 (дети — 13, медработники — 61)

г.Белгород-Днестровский — 1 257 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 698 (дети — 149, медработники — 147)

— 4 698 (дети — 149, медработники — 147) Подольск — 640 (дети — 35, медработники — 43)

Теплодар — 377 (дети — 17, медработники — 14)

Черноморск — 4 000 (дети — 316, медработники — 49)

— 4 000 (дети — 316, медработники — 49) Южный — 1 881 (дети — 92, медработники — 25)

Ананьевский район — 373 (дети — 22, медработники — 19)

Арцизский — 1 359 (дети — 52, медработники — 55)

Балтский — 437 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 372 (дети — 104, медработники — 66)

Б.-Днестровский — 647 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 203 (дети — 195, медработники — 209)

Болградский — 2 539 (дети — 140, медработники — 101)

В.Михайловский — 502 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 394 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 818 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 745 (дети — 120, медработники — 50)

Килийский — 1 372 (дети — 59, медработники — 71)

Кодымский — 470 (дети — 21, медработники — 16)

Лиманский — 3 439 (дети — 196, медработники — 131)

Любашевский — 660 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 468 (дети — 43, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 452 (дети — 200, медработники — 80)

Окнянский — 558 (дети — 14, медработники — 12)

Подольский — 1 880 (дети — 110, медработники — 96)

Раздельнянский — 1 216 (дети — 39, медработники — 63)

Ренийский — 857 (дети — 39, медработники — 60)

Савранский — 605 (дети — 16, медработники — 10)

Саратский — 912 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 860 (дети — 49, медработники — 39)

Татарбунарский — 1 005 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 436 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 141 716 (за последние сутки 0), ПЦР-тестов – 364 546 (+906).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod,