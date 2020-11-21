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Украина устала от СOVIDа, COVID от Украины не отстал: за сутки ещё 14580 новых больных

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14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября.

Как сообщил Министр охраны здоровья Максим Степанов, за сутки заболели 610 детей и 590 медработников.

Также, по данным, которыми располагает министр, за прошедшие сутки госпитализирован 1 761 человек; летальных случаев — 215; выздоровели 77 989 человек; проведено тестирований за сутки — 71 949 (методом ПЦР — 45 508, методом ИФА — 26 441).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 612 665 ​​человек; выздоровели 282 313 человек; летальных случаев — 10 813; проведено ПЦР-тестов — 4 154 333.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 342), Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев — 57 807 случаев;
  • Винницкая область — 15 164 случая;
  • Волынская область — 21 131 случай;
  • Днепропетровская область — 27 544 случая;
  • Донецкая область — 19 685 случаев;
  • Житомирская область — 25 664 случая;
  • Закарпатская область — 21 165 случаев;
  • Запорожская область — 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
  • Киевская область — 29 380 случаев;
  • Кировоградская область — 4 142 случая;
  • Луганская область — 5 617 случаев;
  • Львовская область — 40 416 случаев;
  • Николаевская область — 14 607 случаев;
  • Одесская область — 36 727 случаев;
  • Полтавская область — 17 942 случая;
  • Ровенская область — 27 539 случаев;
  • Сумская область — 21 833 случая;
  • Тернопольская область — 25 259 случаев;
  • Харьковская область — 50 784 случая;
  • Херсонская область — 8 359 случаев;
  • Хмельницкая область — 25 820 случаев;
  • Черкасская область — 17 149 случаев;
  • Черновицкая область — 30 636 случаев;
  • Черниговская область — 13 955 случаев.

Как сообщала Одесса News, с 21 ноября вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

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