В Украине за сутки – 3915 случаев коронавируса, в Одесской области — 89

В Украине по состоянию на 24 января лабораторно подтверждено 1 191 812 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 915, в том числе в Одесской области — 89.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников, — информирует министр.
По данным служб министерства, за прошедшие сутки госпитализировано 2 079 человек; летальных случаев — 83; выздоровело 5 407 человек; проведено тестирований 23 081 (в том числе методом ПЦР — 17 600, методом ИФА — 5 481).
Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 191 812 человека; выздоровело 947 514; летальных случаев — 21 861; проведено ПЦР-тестов — 6 098 095.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 240 случаев;
- Винницкая область — 122 случая;
- Волынская область — 73 случая;
- Днепропетровская область — 236 случаев;
- Донецкая область — 110 случаев;
- Житомирская область — 164 случая;
- Закарпатская область — 188 случаев;
- Запорожская область — 198 случаев;
- Ивано-Франковская область — 292 случая;
- Киевская область — 242 случая;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 79 случаев;
- Львовская область — 320 случаев;
- Николаевская область — 199 случаев;
- Одесская область — 89 случаев;
- Полтавская область — 141 случай;
- Ривненская область — 96 случаев;
- Сумская область — 118 случаев;
- Тернопольская область — 119 случаев;
- Харьковская область — 118 случаев;
- Херсонская область — 104 случая;
- Хмельницкая область — 203 случая;
- Черкасская область — 78 случаев;
- Черновицкая область — 186 случаев;
- Черниговская область — 157 случаев.
Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки было лабораторно подтверждено 4 928 случаев COVID-19, из них в Одесской области — 222.