В Украине за сутки – 3915 случаев коронавируса, в Одесской области — 89

В Украине по состоянию на 24 января лабораторно подтверждено 1 191 812 случаев COVID-19, из них за сутки — 3 915, в том числе в Одесской области — 89.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников, — информирует министр.

По данным служб министерства, за прошедшие сутки госпитализировано 2 079 человек; летальных случаев — 83; выздоровело 5 407 человек; проведено тестирований 23 081 (в том числе методом ПЦР — 17 600, методом ИФА — 5 481).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболело 1 191 812 человека; выздоровело 947 514; летальных случаев — 21 861; проведено ПЦР-тестов — 6 098 095.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242) областях, Киеве (240).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 240 случаев;

Винницкая область — 122 случая;

Волынская область — 73 случая;

Днепропетровская область — 236 случаев;

Донецкая область — 110 случаев;

Житомирская область — 164 случая;

Закарпатская область — 188 случаев;

Запорожская область — 198 случаев;

Ивано-Франковская область — 292 случая;

Киевская область — 242 случая;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 79 случаев;

Львовская область — 320 случаев;

Николаевская область — 199 случаев;

Одесская область — 89 случаев;

Полтавская область — 141 случай;

Ривненская область — 96 случаев;

Сумская область — 118 случаев;

Тернопольская область — 119 случаев;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 104 случая;

Хмельницкая область — 203 случая;

Черкасская область — 78 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 157 случаев.

Как сообщала Одесса News, в Украине за предыдущие сутки было лабораторно подтверждено 4 928 случаев COVID-19, из них в Одесской области — 222.