Кому в Одессе 25 января отключат свет

25 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Дунаевский: 1, 1Б, 2, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 10-я Линия на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 2-й Дунаевского: 1, 2/А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 3-й Дунаевского: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 39-я Линия на жилмассиве: 1, 1а, 2, 3, 4, 4А, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 4-я Линия на ж/м: 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 6-я Линия на ж/м: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 8-я Линия на ж/м: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. 9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Академика Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_1, 56_2, 56_3, 56_4, 57, 57_2, 58, 59, 59_1, 59_2, 63, 63_1, 66, 66_1, 66_2, 67, 67_1, 67_2, 71_1, 71_2, 79, 541, 542

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Высоцкого: 13, 23, 23а, 25

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Высоцкого: 1, 3, 5, 5_1, 6, 7, 9, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Большая Арнаутская: 47, 49, 51, 53

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 14_1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40 Б, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61_1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Дюковская: 8

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Экономический переулок: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Жолио Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а_с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Капитана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Конноармейская: 1, 1а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 671, 672

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Лузановская: 106, 108, 110

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Льва Семиренко: 2, 2_1, 33а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Льва Семиренко: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Ломоносова: 13, 13а, 15, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Марсельская: 32_1, 32_2, 36, 38, 40, 42, 46_2, 46_3, 48, 52, 461, 4814

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Николаевская дор: 297, 299, 301, 301_2, 303, 305, 305А, 307, 309, 309А, 311

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Наклонная: 1а, 1, 2, 3, 3а, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29_1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 53, 55, 56А, 57, 59, 59А, 59Б, 174

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Одесский (Сказочный): 3, 3А, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Разумовская (Приморский): 10/12

Вид отключения: аварийное. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Сахарова: 20, 28, 36, 42

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Сахарова: 40, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Семёна Палия: 21, 93, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111, 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

25 янв. 1:00

25 янв. Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Тепличная: 1, 2, 3, 4, 14, 16а, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Фонтанская дорога -прим: 43, 45, 47

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Красная: 2, 3, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Шампанский пер.: 2/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

25 янв. 20:00

25 янв. Шестакова: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв. Штилевая: а_с, 2, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 54/2, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 80Б, 81, 82, 82А, 84, 84а, 85, 86, 87, 87А, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114а, 114Б, 116, 116а, 118

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

25 янв. 17:00

25 янв.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, на Молдаванке, продолжаются работы по капитальному ремонту Алексеевского сквера, на территории которого установили новые опоры освещения и контактной сети трамвая.