В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера

В Одессе, на Молдаванке, продолжаются работы по капитальному ремонту Алексеевского сквера, территория которого составляет 2,21 га.

Как сообщает официальный сайт города, уже завершены работы по установке новых опор освещения и контактной сети трамвая. Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки.



Также проводятся работы по монтажу нового трамвайного пути на разворотном кольце трамвая №12. В связи с этим временно внесены изменения в схемы движения городского общественного транспорта общего пользования.



Отмечается, что продолжаются также работы по восстановлению ограждения Алексеевского сквера — каменной ограды с установкой аутентичных металлических секций.



«Согласно проекту, в сквере также появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны. Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение и обустроен туалет», — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить в апреле 2021 года.

Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжается масштабный капитальный ремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль знаменитого одесского рынка «Привоз».

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