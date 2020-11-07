В Одессе продолжается масштабный капремонт Новощепного ряда

В Одессе продолжается масштабный капитальный ремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль знаменитого одесского рынка «Привоз».

О ходе работ сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что проектом капремонта предусмотрены полная замена автомобильной проезжей части с укладкой новых подземных коммуникаций, новой основы проезжей части с гидроизоляцией и системой водоотведения на площади 8 500 кв. метров; укладка новых трамвайных путей общей длиной 980 метров на выделенном полотне, отдельно от автомобильной проезжей части, с гидроизоляцией и системой водоотведения; установка новых опор контактной сети; — комплексное благоустройство прилегающей территории.

6 ноября, проинспектировав район капремонта, мэр Одессы Геннадий Труханов сказал:

«Мы привели в порядок Старосенную площадь, обновили Преображенский парк, продолжаем работы по модернизации Одесского зоопарка. После капитального ремонта улица Новощепной ряд соединит эти объекты. Можно будет спокойно пройти от железнодорожного вокзала в сторону Преображенского парка. Со своей стороны рынок «Привоз» также проводит реконструкцию, предоставляя новые торговые площади и убирая стихийную торговлю с улицы. Кроме того, капитальный ремонт Новощепного ряда – это часть масштабного проекта беспрерывного трамвайного сообщения «Север-Юг». Работы сегодня ведутся по графику, и мы планируем их завершить даже раньше запланированного времени — к началу курортного сезона-2021».



На сегодняшний день завершаются работы по ремонту ливневой канализации, газоснабжения, обновлению и прокладке инженерных коммуникаций внешнего освещения, обустройству опор контактной сети, обновляются сети водоснабжения от перекрестка Новощепного ряда и ул. Екатерининской до ул. Водопроводной, смонтированы трамвайные пути от Преображенской до Екатерининской, монтируются новые пути в районе трамвайного депо, выполняются работы по устройству основания проезжей части, уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия, установлен бортовой камень, обустраиваются основания остановочных комплексов. По нечетной стороне улицы готовится основание для укладки плиточного покрытия на тротуарах.





Как сообщала Одесса News, проводимые работы разделены на два этапа: I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года: закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной; II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года: закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекрёсток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).