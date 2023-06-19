Ремонтируя школу в Пересыпском районе Одессы подрядчик и инженер украли 6,3 млн

Под процессуальным руководством прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы сообщено о подозрении директору подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По сообщению Одесской облпрокуратуры, по данным следствия, подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по капитальному ремонту Одесской специализированной общеобразовательной школы № 49 в Пересыпском районе Одессы.

Отмечается, что общая стоимость работ по договору составила 32,6 млн. гривен. При этом руководитель предприятия-подрядчика завысил объём фактически выполненных работ и их стоимость более чем на 6,3 млн грн, что привело к безосновательному перечислению средств на счёт подрядчика.

Также сообщено о подозрении инженеру технического надзора по факту служебной халатности.

«Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, начальник Управления образования, культуры, молодёжи и спорта одного из сельсоветов в Белгород-Днестровском районе Одесской области и подрядчица получили сообщение о подозрении по фактам завладения бюджетными средствами, фальсификации документов и их использовании при реконструкции школьной спортплощадки.

Фото: Одесская облпрокуратура

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