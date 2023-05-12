Одесская облпрокуратура предотвратила безосновательные расходы бюджета в Сарате

Благодаря вмешательству Одесской областной прокуратуры предотвращены безосновательные расходы в сумме 28 млн грн из госбюджета.

По информации ведомства, прокуроры добились расторжения договора подряда о закупке работ за средства государственного бюджета, заключённый в нарушение процедуры закупки.

Отмечается, что в ноябре 2021 года между одним из коммунальных предприятий пгт Сарата Белгород-Днестровского района и предприятием-подрядчиком по результатам проведённых открытых торгов был заключён договор на закупку работ «Новое строительство туристско-информационного центра по ул. Промзона, 11б, в Сарате».

Однако, в нарушение процедуры подрядчик не подтвердил наличие оборудования, материально-техническую базу и технологию, а также документально не подтвердил наличие опыта выполнения аналогичного по предмету закупки договора. А заказчик, несмотря на эти нарушения, не отклонил предложение подрядчика.

«Кроме того, коммунальное предприятие не опубликовало информацию об обосновании ожидаемой стоимости и размере бюджетного назначения на закупку данных работ. Годовой план закупок в электронной системе не прикреплён», — говорится в сообщении.

В настоящее время договор расторгнут, подрядчик вернул приобретённое оборудование.

Как сообщала Одесса News, благодаря правоохранителям, ГП «МТП «Черноморск» в мае 2023 года возместило государству более 18 млн грн неуплаченных налогов.

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