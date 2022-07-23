Правоохранители закрыли предприятие, загрязнявшее атмосферу в Одессе

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Суворовской окружной прокуратуры в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и запретил эксплуатацию оборудования для хранения цемента, используемого предприятием при осуществлении хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что одно из мощных одесских предприятий по производству строительных материалов во время своей хозяйственной деятельности, представляющей повышенную экологическую опасность, установило неучтённые специальным Разрешением источники загрязняющих выбросов, в частности, 8 новых силосов для хранения цемента, и использовало их.

«В результате такой противоправной деятельности общества осуществлялись несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что могло привести к угрозе здоровью одесситов и гостей города», — констатирует прокуратура.

В сообщении также отмечается, что приостановка деятельности предприятия — временная — до получения Разрешения на выбросы загрязняющих веществ с учётом дополнительных источников выбросов.

Как сообщала Одесса News, в июле в пользу государства взыскано 65 млн грн ущерба, нанесённого загрязнением пальмовым маслом акватории морского порта «Южный.

Фото: Одесская облпрокуратура, Одесса News

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