23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр».

Об этом сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта», — сообщает спикер.

Как сообщала Одесса News, транспортировать украинское зерно на экспорт, согласно договорённостям 22 июля в Стамбуле делегаций Украины, России и Турции при посредничестве ООН, планируется через порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск».

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