В бою за Украину погиб Виктор Кравченко из Южного, гранатомётчик, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб гранатомётчик парашютно-десантной роты Виктор Кравченко.

Ему было 33 года, — сообщили в пресс-службе Южненского городского совета.

Жизнь военного оборвалась 20 января в Луганской области.

Прощание с защитником Украины прошло 30 января возле памятника Героям Небесной Сотни на улице Химиков в городе Южный.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб одесский журналист, писатель и ресторатор Игорь Терёхин.

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Фото: Южненский горсовет/Facebook

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