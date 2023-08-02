После обстрела порта Измаил на Чикагской товарной бирже взлетели цены на пшеницу

После произошедшего ночью 2 августа вражеского обстрела инфраструктуры в расположенном на Дунае городе Измаил Одесской области мировые цены на пшеницу выросли на Чикагской товарной бирже.

Об этом сообщает издание «ГОРДОН» со ссылкой на агентство Reuters.

Агентство объясняет, что цены на зерно подскочили из-за опасений, что с рынка может уйти один из ведущих мировых экспортёров – Украина.

В результате обстрела Измаила, обращает внимание Reuters, были повреждены по меньшей мере два хранилища с зерном, а источники агентства в отрасли рассказали, что операции в порту Измаила были приостановлены.

Ситуацию с подорожанием зерна прокомментировал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Атака россиян на порт Измаила привела к скачку мировых цен на продовольствие. Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5%. Россиянам нужен голод в странах глобального Юга. Это системные действия террористов», – написал он.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в ночь на 2 августа российские оккупанты с использованием дронов-камикадзе Shahed атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела подчеркнул, что противник в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Украины. «Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», – отметил он.

Фото: Одесская облпрокуратура

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