Министр юстиции Малюська: «А для чего человек идёт на войну, если не убивать?»

Закон о мобилизации осуждённых в Силы обороны Украины позволит привлечь в ряды сил обороны Украины до 20 тыс. человек из этой категории.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в опубликованном 10 мая интервью ВВС News Україна.

Он выступает за более широкое привлечение осуждённых для участия в боевых действиях, но военные должны определять «в каждом конкретном случае, полезен ли тот или иной боец для наших Вооружённых Сил».

Сам министр считает, что маньяков и серийных убийц «можно и оставить» в местах наказания. В то же время Малюська уверен, что получившие срок за убийство могут быть полезны в борьбе с российскими оккупантами.

«Осуждённые за убийство двух и более, например, если мы эту категорию берём, – а для чего человек идёт на войну, если не убивать? Тем более, если мы говорим об убийцах, особенно об осуждённых пожизненно, – это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18–19 лет. Мозг ещё не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме, сейчас, психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18–19 лет. Это подтвердит любой психолог», – привёл аргумент Малюська.

Он не скрывает, что Украина, отчасти, пойдёт по пути страны-агрессора, которая по этой схеме с 2022 года вербует на войну заключённых.

«Я был бы слепой, если бы не видел параллели. Безусловно, параллель существует. Не надо обманывать себя, но всё же речь идёт о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было большей частью просто «мясо». Мы же о других историях говорим, это контракт. Контракт — это согласие, это юридические механизмы, не просто завербовали, выпустили, потом не знают, что сделать. Это оценка рисков каждого субъекта, который выходит», – сказал глава Министерства.

Говоря о возможном числе украинских заключённых, которые могут уйти в армию, он предупредил, что «цифры абсолютно не просчитанные». Многое также будет зависеть от военно-врачебных комиссий, если они не станут требовать от мобилизованных осуждённых «идеального здоровья», отметил Малюська, добавив, что «очень на это рассчитывает».

Малюська в платной камере Одесского СИЗО, 2020 год

Для справки. 8 мая Верховная Рада Украины одобрила законопроект о мобилизации осуждённых №11079-1 в целом. Документ предлагает внести изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для их непосредственного участия в обороне Украины. Согласно пояснительной записке, суд сможет условно-досрочно освободить людей, которые отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы, для прохождения военной службы по контракту.

В опубликованном на сайте ВР документа говорится, что не могут быть мобилизованы заключённые за следующие преступления, если они не погашены или не сняты в установленном законом порядке:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более человек, или сопряжённое с изнасилованием;

преступления против половой свободы;

терроризм;

ДТП в состоянии опьянения со смертельным исходом.

Одна из авторов законопроекта, глава партии и замглавы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк отметила, что также не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей, совершил особо тяжкие коррупционные нарушения, а также те, кто занимал особо ответственное положение, вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители, помощники и т.п.).

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины на пленарном заседании 8 мая продлила на 90 дней действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине, одобрив законопроекты №11234 «О продлении срока действия военного положения в Украине» и №11235 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

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