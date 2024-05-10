Украина получила первый тренажёр истребителя F-16.

Об этом 10 мая в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, тренажёр одной из бригад тактической авиации ВСУ передала Чехия. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

«Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодёжи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», – подчеркнул Олещук.

Одесса News информировала, что в Румынию 17 апреля 2024 года прибыли три многоцелевых истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов, на которых будут учиться украинские и румынские пилоты.

В феврале 2024 года Министерство обороны Нидерландов сообщило о подготовке к поставке в Украину шести истребителей F-16 вдобавок к уже обещанным 42-м.

Предоставить Украине F-16 после завершения обучения пообещали, кроме Великобритании и Нидерландов, также Бельгия, Дания и Норвегия.

11 марта издание The New York Times писало, что до лета 2024 года 12 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Украина к этому моменту получит шесть самолётов F-16.

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