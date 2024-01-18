Байден убеждал лидеров Конгресса поддержать Украину, но не убедил

Президент США Джо Байден 17 января встретился с лидерами и председателями комитетов Конгресса США для обсуждения острой необходимости продолжения поддержки Украины.

Заявление по этому поводу опубликовано на сайте Белого дома.

«На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украине необходимые ресурсы – включая возможности противовоздушной обороны и артиллерии – для защиты от жестокого вторжения России. Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира. Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединённых Штатов, Альянса НАТО и остального свободного мира», – говорится в пресс-релизе.

Байден призвал Конгресс срочно предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и «послать сильный сигнал о решимости США».

Президент США также говорил о необходимости действовать незамедлительно, чтобы решить проблемы на границе страны.

«Он сказал, что его воодушевляет прогресс, достигнутый на двухпартийных переговорах, проходящих в Сенате. Он выразил готовность достичь двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно скорее принять полный пакет документов по национальной безопасности», – заявили в Белом доме.

После встречи Байдена с лидерами Конгресса, как сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на CNN, спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что конгрессмены выступают против президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, но «сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно».

По его словам, Республиканская партия до сих пор не получила «удовлетворительных ответов» от администрации Байдена о плане продолжения помощи Украине.

«Мы все выступаем против Владимира Путина, против варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо», – сказал Джонсон.

По его мнению, США не могут тратить миллиарды долларов без «чётко сформулированной стратегии».

«И я снова сказал президенту на встрече, как я уже неоднократно говорил: «Сэр, вы должны сформулировать, в чём заключается стратегия. Какой финал?» – заявил спикер.

Он также отказался взять на себя обязательство вынести на рассмотрение Палаты представителей принятое Сенатом иммиграционное соглашение, заявив, что «дьявол кроется в деталях». По данным телеканала, ряд республиканцев в Палате представителей заявили, что они согласятся только на соглашение о границе, подобное закону об иммиграции, принятом Палатой представителей в прошлом году (так называемый HR2). Белый дом и демократы выступают категорически против этого.

В соцсети Х Джонсон также подчеркнул, что Палата представителей США не рассмотрит законопроект о выделении помощи Украине без решения проблемы границы. Он сделал скриншот поста президента США Байдена в Х о важности помощи Украине, вычеркнул слова «поддержка Украины» и заменил на «обеспечение безопасности границы». По его мнению, Байден должен, в первую очередь, сосредоточиться на суверенитете США.

Позже он добавил, что любой законопроект, который не обеспечивает безопасность границы, неприемлем для Палаты представителей.

Лидеры республиканцев и демократов в Сенате США Митч Макконнелл и Чак Шумер ожидают, что что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы, отмечает The Hill. Однако Макконнелл признал, что республиканцы в Сенате не уверены, сможет ли какое-либо двухпартийное соглашение пройти и в Палате представителей.

По оценке CNN, хотя некоторые демократы выразили оптимизм после встречи конгрессменов с Байденом, настойчивость Джонсона в определении приоритета пограничной политики ставит под вопрос возможность достижения соглашения о дополнительном пакете помощи в области национальной безопасности, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и средства на защиту границы между США и Мексикой.

Одесса News информировала, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал Президенту Украины, что целью сотрудничества должно стать увеличение самодостаточности Украины и снижение уровня её зависимости от международной оборонной и финансовой помощи.

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