Руководители оборонных ведомств 50 стран по видеосвязи собрались в формате «Рамштайн»

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник 20 мая начал заседание Контактной группы по обороне Украины, выступив традиционно со вступительным словом в начале встречи.

Это уже 22-е заседание участников формата «Рамштайн», которое в этот раз проходит в режиме виртуальной связи, сообщает Укринформ.

«Мы встречаемся в момент вызова. Путинские оккупанты начали очередное наступление на территорию суверенной Украины, и силы Кремля будут пытаться продвигаться дальше в течение последующих недель в попытках создать буферную зону вдоль украинской границы», — отметил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что новое наступление россиян на Харьков лишь усиливает важность Контактной группы по обороне Украины, отметив, что РФ продолжает интенсивно бомбить украинские города.

«Поэтому вопрос противовоздушной обороны будет одним из главных в нашей повестке дня сегодня. И я призываю всех наших уважаемых союзников и партнёров пересмотреть свою способность, чтобы предоставить Украине потенциал ПВО, который ей так срочно нужен», — отметил министр обороны США.

Участники заседания заслушают руководителей морской коалиции, а также объединённой коалиции противовоздушной и противоракетной обороны.

Участие в онлайн встрече принимают министры обороны и руководители оборонных ведомств около 50 стран.

Как сообщала Одесса News, заседания Контактной группы по обороне Украины проходят регулярно ежемесячно. Первое заседание состоялось 26 апреля 2022 г. на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, что дало неформальное название этому формату военной поддержки Украины. Предыдущее, 21-е заседание «Рамштайна прошло 26 апреля.

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