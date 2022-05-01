В Международном аэропорту «Одесса» повреждена взлётно-посадочная полоса

30 апреля вследствие ракетной атаки по одесскому региону повреждена взлётно-посадочная полоса Международного аэропорта «Одесса».

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что дальнейшее использование взлётки не возможно.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко прокомментировал произошедшее так:

«Враг нанёс ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом «Бастион». Взлётно-посадочная полоса аэропорта Одессы получила разрушения. Слава Богу, никто не пострадал».

Мэр Одессы Геннадий Труханов также прокомментировал ракетный удар:

«Пять лет. Столько времени мы потратили на строительство новой взлётно-посадочной полосы. Работа над реализацией проекта заняла почти десять лет. Долгожданное открытие в прошлом году стало событием даже не национального, а мирового масштаба. Одесса вышла на новый уровень развития — как с точки зрения инфраструктуры, так и туризма. Благодаря новой полосе мы ожидали колоссальный приток туристов со всего мира, а вместо этого получили сегодня ракетный удар. Одесса — это не тот город, который сдаётся перед трудностями. Мы обязательно восстановим полосу после нашей победы, а к нам приедет ещё больше туристов», — отметил городской голова.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля по Одессе был нанесен ракетный удар. В результате — попадание в жилой дом с разрущениями, гибелью и ранением мирных жителей.

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