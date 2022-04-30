C 1 мая украинцев ждут некоторые важные изменения

Уже с 1 мая украинцев ждут некоторые важные изменения.

В частности, касающиеся личных средств, поскольку ПриватБанк принял решение о закрытии счетов многих своих клиентов. Изменятся с мая и выплаты переселенцам.

Так, ПриватБанк с 1 мая закрывает все счета своих клиентов Бонус+. До 1 мая клиенты могли потратить эти деньги на своё усмотрение: либо приобрести за них покупки в магазинах-партнёрах ПриватБанка, либо перевести деньги с бонусного счёта на нужды ВСУ. Кто не успеет сделать это сегодня, 30 апреля, то завтра, 1 мая все бонусные счета будут закрыты банком, а остатки на них – переведены на нужды армии.

В начале апреля на бонусных счетах украинцев числилось 600 миллионов гривен.

С 1 мая в Украине ужесточаются правила выплаты помощи внутренним переселенцам. Речь идёт о суммах в 2000 гривен на каждого взрослого и 3000 гривен на каждого ребёнка или взрослого с инвалидностью. Если в марте-апреле эти выплаты назначали всем зарегистрированным внутренне перемещённым лицам, то уже в мае требования к получателям будут ужесточены.

В частности, помощь внутренним переселенцам будет назначаться только в таких случаях:

если они прибыли из зоны, где идут боевые действия;

если они переехали с временно оккупированных территорий;

если их жильё разрушено или повреждено и сейчас непригодно для проживания. Однако в этом случае ещё нужно, чтобы владелец разрушенного жилья подал заявку на компенсацию в приложении «Дия».

Ещё одно майское нововведение, касающееся всех украинцев. В мае 2022 года будет меньше выходных, чем обычно в этом месяце. В мирное время май был самым богатым на выходные. Если Первомай и 9 мая выпадали на выходные, то украинцам непременно давали еще дополнительный день для отдыха в понедельник. Если при этом в мае случались ещё и пасхальные праздники, то выходных получалось ещё больше. Но в этом году в связи с военным положением было принято решение не давать на понедельник, 2 мая, дополнительный выходной за воскресенье. А День победы, 9 мая, вообще решили сделать рабочим днём. Таким образом, в мае ни одного дополнительного выходного дня не будет.

В мае тарифы на газ останутся на апрельском уровне, а цены на бензин несколько возрастут.

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