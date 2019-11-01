Нафтогаз повышает цену на газ для промышленности почти на 20%

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 ноября повышает цены на природный газ для промышленных потребителей на 18,4-19,6% по сравнению с ценами за октябрь.

Как сообщила пресс-служба Нафтогаза, предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

«В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). По сравнению с ценами на октябрь 2019 года в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены газа на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти на половину.

Кстати. Октябрьская цена на природный газ для населения снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрём и составила 4272,76 грн за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).