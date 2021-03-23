Нафтогаз испугался, что Россия заберёт черноморский шельф

Чтобы снизить риски препятствования Россией поисковым и добывающим работам на шельфе Чёрного моря, «Нафтогаз Украины» планирует привлечь к этой работе международных инвесторов.

Об этом исполнительный директор Нафтогаза Отто Ватерландер рассказал в интервью Liga.net.

«Я не хочу давать прогнозы: попытается Россия нам помешать освоить шельф в Чёрном море или нет. Чтобы снизить риски, мы должны пригласить туда международных инвесторов», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что убеждён в перспективности разработки шельфа Чёрного моря.

«Мы знаем, что там газ есть. Мы должны только найти точное местоположение месторождений и оценить их размер», — заверил он.

По словам Ватерландера, если достаточных объёмов газа не будет найдено в Чёрном море, у Нафтогаза ещё есть права на разработку Юзовского и других месторождений.

Как сообщала Одесса News, Нафтогаз рассматривает возможность сотрудничества по геологической разведке углеводородов в украинской части Чёрного моря с новым международным партнёром — израильской Naphtha Petroleum Corp. Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании относительно потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Чёрного моря.

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