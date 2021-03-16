Израильтяне будут проводить разведку углеводородов в украинской части Чёрного моря

Компания «Нафтогаз» рассматривает возможность сотрудничества относительно геологической разведки углеводородов в украинской части Чёрного моря с новым международным партнёром — израильской Naphtha Petroleum Corp.

Об этом сообщается на сайте компании Укргаздобыча, входящей в состав Группы «Нафтогаз».

«Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможной геологической разведки углеводородов в украинской части Чёрного моря. Naphtha имеет финансовые возможности и подтверждённый положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может пригодиться для раскрытия нефтегазового потенциала украинского шельфа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект должен стать наиболее капиталоёмким в портфеле «Нафтогаза».

«Для нас является важным наличие таких партнёров, как Naphtha Israel Petroleum, в проекте по разведке и разработке углеводородов в Чёрном море, который должен стать наиболее капиталоемким проектом в нашем портфеле. После недавно объявленного партнёрства с компанией OMV Petrom, которая неизменно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа, новое партнёрство ещё больше усилит наши амбиции в этом регионе в будущем», — отметил главный исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Он заметил, что компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, которая имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие — компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling. Соответственно, она имеет подтверждённый опыт работы с необходимыми глубоководными технологиями и деловые отношения с ведущими операторами по разработке морских месторождений.

В израильской компании отметили, что украинская часть Чёрного моря остаётся недостаточно исследованной, и поэтому недавнее решение украинского правительства предоставить Нафтогазу исключительные права на этот участок, чтобы наконец снизить риски и довести его потенциал, является положительным.

«Мы считаем, что Нафтогаз хорошо подготовлен для этой задачи, и мы ждём возможности для сотрудничества по разработке этого участка. Компания Naphtha через свои дочерние компании имеет опыт реализации подобных проектов и может поделиться своим опытом для достижения положительных результатов в Украине. Мы рассматриваем украинский рынок природного газа как потенциально привлекательный в долгосрочной перспективе и стратегически правильный проект для наших инвестиций», — отметил генеральный директор компании Naphtha Israel Petroleum Corp Эран Ленднер.

Кстати. Израильская компания Naphtha Israel Petroleum Corporation Ltd. зарегистрирована на фондовой бирже Тель-Авива. Через свои дочерние компании она осуществляет разведку и разработку нефтегазоносных залежей, добычу углеводородов на суше США и шельфе Израиля. Также компания занимается недвижимостью в Израиле и гостиничным бизнесом в Европе.

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