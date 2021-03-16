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Одесские бандеровцы в шоке: нашли ещё одно изображение Ленина

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В Одесской области нашли ещё одно изображение Владимира Ильича Ленина — создателя советского государства.

Об этом сообщили в общественной организации «Декоммунизация. Украина» в Facebook, проиллюстрировав фотографией с изображением Ильича.

«Вот такое изображение есть в середине клуба в селе Кубей, что в Одесской области», — говорится в сообщении.

Активисты декоммунизации одесского региона пообещали направить по назначению обращение с требованием демонтажа панно в клубе в Болградском районе.

«Направили обращение с требованием демонтажа», — отметили общественники.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 27 января 2021 года в Измаильском районе Одесской области неизвестные снесли последний памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

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