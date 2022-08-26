На здании вокзала в Одессе закрыли баннером звезду Героя и орден Ленина

На здании железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная» закрыли баннером барельефы с изображением звезды Героя Советского Союза и орден Ленина.

Теперь вместо них там будут гербы Одессы и Украины. Несмотря на декоммунизацию, демонтировать советскую символику пока не будут из-за исторической ценности здания, неотъемлемой частью которого признаны все декоративные элементы, сообщает издание ИзбирКом.

«Изображения не демонтируют полностью, а только прикроют баннером. Работники вокзала объяснили, что демонтаж этого барельефа не состоится», — говорится в сообщении.

По информации активистов организации «Декоммунизация Украина» филиал «Вокзальная компания» акционерного общества «Укрзализныця» отказался убирать советскую символику со здания вокзала станции «Одесса-Главная».

В частности, в филиале отметили, что еще в октябре 2015 года Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность и не могут рассматриваться отдельно от здания-памятника.

Как сообщала Одесса News, по словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткачкенко, памятник российской императрице Екатерине II в Одессе вряд ли нужно оставлять, но решение о его демонтаже и соответствующем обращении в министерство должны принимать местные депутаты.

Фото и видео: Думская

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