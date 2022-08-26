Юг Украины за прошедшие сутки: ВСУ контролируют военную ситуацию

За минувшие сутки обстановка в зоне Оперативного командования «Юг» была сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг«.

В отчёте, представленном ночью полковником Владиславом Назаровым, говорится, что украинские военные уничтожили за сутки на южном направлении 20 российских захватчиков, 2 единицы автотехники, два склада боеприпасов, а также узел связи 98-го парашютно-десантного полка ВС РФ.

«Враг сосредотачивает усилия на удержании занимаемых позиций, продолжает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, применяет авиацию и ракетные удары», — говорится в сообщении.

Карта военных действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 25.08.2022

В течение дня штурмовой авиацией и вертолётом захватчики нанесли пять ударов по позициям ВСУ вдоль линии боевого столкновения. Среди украинских защитников – без потерь.

Как отмечает Назаров, к вечеру враг ударил реактивными системами залпового огня «Ураган» по Березнеговатской громаде Николаевской области. Зафиксировано попадание по сельскохозяйственным площадям. Без людских потерь.

По информации Генштаба ВСУ, противник пытался провести боевую разведку в районе населённого пункта Благодатное Николаевской области, однако понёс потери и отступил. «Попытка наступления врага в Таврийском районе захлебнулась огнём наших солдат и оккупанты отступили», — говорится в сообщении.

Офицер «Юга» информирует, что авиация ВСУ ударила по районам сосредоточения вражеских подразделений и складу боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снегирёвке, Нововоскресенском и Чкалово.

Как сообщала Одесса News, 8 раз в течение 24 августа в Одессе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

На главном фото боец Сил территориальной обороны ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Командование ВС ВСУ/Facebook

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