Одесский художественный музей приглашает на выставки цикла «Языки войны»

26 февраля в Одесском национальном художественном музее состоится открытие двух выставок.

Одна из них — экспозиция «Грунтовые воды» — состоит из серии графических работ Николая Лукина, давших название выставке, и инсталляции «Лестница». В своих работах художник исследует свои предчувствия и реалии продолжающейся войны.

Николай Лукин – живописец, график, автор объектов и инсталляций. Окончил Одесское художественное училище имени М. Б. Грекова и художественно-графический факультет ПНПУ им. К. Д. Ушинского. Участвует в выставках с начала 2000 годов. Работает преимущественно в сфере живописи и графики, иногда обращается к объектам и инсталляуиям. Фокус внимания – сфера экзистенциальных переживаний, воплощающихся в фигуративных композициях. Преподаватель Одесского художественного колледжа им. М. Б. Грекова.

Вторая выставка из цикла «Языки войны» называется «Где твоё жало?!» художника Даниила Молчана.

Даниил Мовчан – украинский художник, занимающийся иконописью, живописью и реставрацией. Учился во Львовской национальной академии изобразительного искусства на факультете сакральной живописи. С 2012 года – член Украинского союза иконописцев. Работы художника были представлены на персональных и коллективных выставках в Украине и за рубежом, находятся в церквях и частных коллекциях в Украине, Финляндии, Франции, Италии, Польше, Германии и Канаде. Известный львовский иконописец более 20 лет писал иконы. С тех пор, как началось полномасштабное вторжение, рисует впечатляющие акварели на военную тематику.

Оба выставочных проекта посвящены годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Приходите к 12.00.

Вход на открытие свободный, далее – 100/50 грн.

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

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