Одесская облпрокуратура сообщила о подозрении шести уголовным авторитетам

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры «вору в законе» и пяти уголовным авторитетам сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного влияния, а также организации и участия в преступном собрании — «сходке».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, криминальный авторитет и «вор в законе» по прозвищу «Лавасоглы Батумский», находясь за пределами Украины, с использованием средств связи организовал и принял участие в преступном собрании лиц, оказывающих преступное влияние в Одесском регионе.

На «сходке» представителей криминалитета, состоявшейся в августе 2022 года в помещении ГУ «Одесский следственный изолятор», решались вопросы материального обеспечения и координации преступной деятельности, распределение доходов, полученных преступным путём, и сфер преступного влияния.

Также на «сходке» определили кандидатуру так называемого «смотрящего» по криминалитету в городе Черноморск Одесской области. Им стал так называемый «положенец» по прозвищу «Подушка», который привлекается к уголовной ответственности за распространение преступного влияния в Черноморске.

В настоящее время трое подозреваемых находятся в следственном изоляторе, один из которых является ставленником «вора в законе» и занимает самое высокое звено в криминальной иерархии в ГУ «ОСИ» по прозвищу «Рома Батумский» и приговорён к пожизненному заключению.

Двое участников сходки, находившиеся на свободе, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Известно, что Лавасоглы Батумский коронован в 2013 году. С начала вооружённой агрессии РФ против Украины перешёл в клан так называемого «вора в законе» по прозвищу «Шакро Молодой», который одобрил вербовку заключённых в ЧВК «Вагнер». В настоящее время место нахождения «вора в законе» устанавливается.

Одесса News в декабре 2022 года сообщала о задержании двух криминальных авторитетов по уголовным прозвищам Лаша Сван и Умка.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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