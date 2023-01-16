В Одессе задержали херсонского коллаборанта, работавшего на врага

В Одессе задержан херсонский коллаборант, работник пенитенциарной службы, предоставивший свои услуги врагу.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, задержанному жителю Херсона сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, работник исправительной колонии после захвата Херсона перешёл на сторону врага, добровольно согласившись на предложение оккупантов служить в незаконно созданной захватчиками исправительной колонии «Северная исправительная колония (№90)» в должности инструктора-кинолога с присвоением так называемого «специального звания прапорщика внутренней службы».

«Пребывая в этой должности, обеспечивал организацию деятельности кинологического подразделения и дрессировал служебных собак для охраны указанной колонии. В дальнейшем, испугавшись наступления украинских защитников на юге Украины, оставил место несения службы и скрылся в Одессе, где был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области», — говорится в сообщении прокуратуры.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщала Одесса News, инспекторы полиции задержали 4 января в центре Одессы женщину, которая призывала к свержению украинской власти и агитировала за «русский мир».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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