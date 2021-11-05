Житель Одесской области понесёт наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Раздельнянского района, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двоих детей — 10-летней падчерицы и 14-летнего пасынка.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, следствием установлено, что с 2019 по апрель 2021 года злоумышленник систематически, в разных местах, в частности, по месту жительства, в лесополосе, что возле населённого пункта, и в других местах, используя доверие, авторитет и влияние на свою 10-летнюю падчерицу, её неспособность сопротивляться, оказывал по отношению к ней действия сексуального характера.

При этом обвиняемый, применяя психологическое давление, неоднократно объяснял и подчёркивал девочке, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых «играх», мотивируя это тем, что это их с ним тайна, о которой никто не должен знать, особенно мать. которая, если узнает об этих играх, может тяжело заболеть или даже умереть.

Также в начале лета 2020 года, будучи под хмельком, злоумышленник совершил сексуальное насилие над своим 14-летним пасынком, пока парень спал.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

За такое преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, Ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении тринадцати детей.

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