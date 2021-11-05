70-летний житель Южного обвиняется в изнасиловании, растлении 13 мальчиков

Ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении тринадцати детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в течение 2020-2021 годов злоумышленник, будучи ранее неоднократно судимым за половые преступления, под предлогом поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости, заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в своё временное проживание и, используя своё физическое превосходство и беспомощность детей, совершал с ними действия сексуального характера.

Отмечается, что в отношении большинства детей обвиняемый осуществлял сексуальное насилие повторно, по некоторым — в течение нескольких месяцев, других оставлял у себя на ночлег.

После совершения преступления, мужчина, применяя психологическое давление и угрозы несовершеннолетним, приказывал никому не рассказывать о содеянном.

Кроме того установлено, что злоумышленник после отбывания наказаний в местах лишения свободы несколько раз менял свою фамилию и места проживания.

За это преступление Законом предусмотрено пожизненное заключение.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области арестовали 23-летнего парня за изнасилование малолетнего мальчика.

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