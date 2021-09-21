Одесская ювенальная прокуратура просит суд наказать виновного в гибели девочки

37-летний водитель будет отвечать в суде за смертельное ДТП в Лиманском районе, в результате которого погиб ребёнок.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении водителя, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в марте этого года.

Следствием установлено, что мужчина, управляя автомобилем «CITROEN C1», в Черноморске, превысив скорость, совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть автодороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка от полученных травм скончалась.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года приговором Кодымского районного суда Одесской области 23-летний одесский водитель признан виновным за совершение ДТП, в котором погибли 2 человека, и приговорён к 7 годам лишения свободы.

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