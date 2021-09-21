Bees Airline предлагает одесситам полёты на выбор: в Прагу, Тбилиси, Гянджу

Украинский лоукостер Bees Airline запускает три новых международных авиарейса из Одессы – в Прагу, Тбилиси и Гянджу.

Открыто бронирование для туристов, сообщает avianews.com.

«Маршрутную сеть из Одессы лоукостер расширит за счёт рейсов в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый вылет из Одессы в Прагу запланирован на 21 октября. Рейсы внесены в систему бронирования по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов из Одессы в чешскую столицу составляет 2 200 грн в одну сторону.

Авиарейс Одесса–Тбилиси лоукостер запустит с 22 октября и будет летать раз в неделю – по пятницам. Стоимость авиабилета в одну сторону – от 1 700 грн.

Из Одессы в Гянджу лайнеры Bees Airline полетят 1 ноября с частотой раз в неделю – по понедельникам. Перелёт можно забронировать по цене от 2 600 грн в одну сторону.

Как сообщала Одесса News, новая украинская авиакомпания Bees Airline получила сертификат эксплуатанта и выполнила первый полёт 18 марта.

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