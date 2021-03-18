Заработала новая украинская авиакомпания — Bees Airline

Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила сертификат эксплуатанта и выполнит первый полёт 18 марта.

Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) в Facebook.

«Новая украинская авиакомпания Bees Airline получила сертификат эксплуатанта от Государственной авиационной службы Украины. Первый рейс запланирован на 18 марта по направлению Киев-Шарм-эль-Шейх-Киев, с 19 марта будут выполняться рейсы из Киева на другой египетский курорт — Марса-Алам. А с апреля авиакомпания планирует начать рейсы в Кению», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что базовым аэропортом перевозчика будет аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщается на сайте авиакомпании, Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года и проходила процесс сертификации в Государственной авиационной службе Украины.

Сначала планируется выполнение чартерных программ, а впоследствии в маршрутную сеть будут включены регулярные маршруты. Пока авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, но уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится ещё двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

как сообщала Одесса News, с 3 апреля авиакомпания Czech Airlines возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Прага-Одесса.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod