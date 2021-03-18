Сохранение исторического облика города: А как у одесских побратимов?

В свете того, что в Одессе собираются «реставрировать» очередное историческое здание, а именно одесский Пассаж, наш корреспондент поинтересовался у друзей из города-побратима Одессы — Варны.

Как же у них в Болгарии происходит процесс сохранения/уничтожения исторического наследия. С ответом мы никого не торопили, поэтому через какое-то время мы получили ответ не просто в письменном виде, но и визуализацию того, как реставрируют/реконструируют старинные здания в Варне и сколько времени это может занимать.



Дом в исторической центральной части города (улица Г.С. Раковски). Сохранён таким, как был когда-то. Хозяева заботятся, поддерживают его в первоначальном виде. Нынче там находится частный детский сад. Детям очень нравится и сам старый дом, и большой двор за ним.

Новострой в самом сердце города (улица Братья Шкорпил). Единственный новый многоквартирный дом на этой улице. Построен в прошлом году.

Дом на той же улице Братья Шкорпил. Построен в начале 1994 года. До сих пор необитаем. Почему? Не прошёл госприёмку, т.е. не введён в эксплуатацию, так как строитель нарушил нормы застройки в этом районе – дополнительно были построены один этаж и мансарда.



Вы только вчитайтесь. С 1994 года! Как вы предполагаете, когда введут в эксплуатацию это убожество?



«Морско казино» в центральной части Приморского парка (главной многокилометровой зоны отдыха варненцев и гостей города). Здание реставрировали в 2015 году. Работа длилась два года.

Само здание построено в 1926 году буквально в 100 метрах от пляжа. Кроме располагавшегося здесь казино, в период до 1944 года это здание являлось культурным центром Варны. В 1958 году, после случившегося здесь пожара, здание восстановили и расширили. В нём находились три ресторана, бар, выставочный и концертный залы. После 1990 года собственники оставили здание на произвол судьбы, так как не получили разрешения на расширение и строительство ещё нескольких этажей. Так продолжалось до 2014 года…

После реставрации здесь расположились несколько ресторанов, концертный и выставочный залы, детский уголок и др. Казино, несмотря на сохранившееся историческое название, здесь нет!





Дом на улице Драгоман. Исторический центр. Предстоит реставрация здания, и, как видите, она уже начинается!



У нас же, вместо реставрации,красивейшее здание на Ришельевской попросту снесут. В угоду чему?



Улица Сливница (за зданием муниципалитета Варны). Вид на благополучное сожительство новостроя и старого красивого здания. В нём расположен дом культуры. А соседние здания не превышают старое по высоте.

Тот же вид, но вот только слева сбоку видны два новых здания, одно из которых (дальнее, на заднем плане) необитаемо. И оно так стоит уже лет 10. Причина та же: не соблюдена высотность здания. Соответственно, государственная комиссия не одобрила дополнения к проекту и здание не приняла (т.е. этот дом не введён в эксплуатацию). В нём и по сей день никто не живёт.

Здание на улице Г.С. Раковски, рядом с церковным сквером и церковью Св. Петка. Старый дом был памятником архитектуры, но почти разрушенным. Инвестор восстановил оригинальный вид дома – первые три этажа, а вокруг и над ним гармонично достроил еще несколько квартир. Таким образом, и стиль сохранился, и новые квартиры построены, и сам дом внутри отремонтирован полностью.

В старой части Варны нет, и, надеюсь, не будет высотного строительства. Две основные причины – сохранение старой архитектуры и изначальной атмосферы города. А также тот факт, что исторический центр Варны построен на руинах древнего греческого (а позднее – римского) города Одессос, основанного в VI веке до нашей эры.





Соответственно, где ни захочешь выкопать котлован, сразу же обнажаются древние руины, которые по закону нельзя уничтожать. Их сохраняют в основах здания, под прозрачным стеклом, а иногда на этом месте просто ничего не строят и оставляют как музей на воздухе. Так что строить высокие дома в центральном районе весьма сложно.

Кроме того, есть такой строительный показатель КИНТ – Коэффициент интенсивности застройки (максимальное допустимое отношение развёрнутой застроенной площади к площади участка, на котором ведётся строительство), который пока соблюдается и не даёт возможность строить многоквартирные дома там, где уже есть другие здания. А высота застройки по плану города в исторической его части предусматривает среднюю высоту строительства – до 15 метров. Кроме того, новое здание не может быть выше самого высокого здания, находящегося в этом районе. Всё записано в ЗУТ – Законе об устройстве территории.

https://www.dnes.bg/stranata/2021/03/05/nad-100-stari-sgradi-vyv-varna-chakat-da-bydat-restavrirani.482225 — Более 100 зданий в Варне подлежат реставрации.

Вот она, культура строительства! Чтобы не пачкать тротуары, болгары застилают их… турецкими коврами!

Наше издание прекрасно знает, как болезненно одесситы относятся к плачевному состоянию архитектуры Одессы и общему отношению к исторической памяти города.

А из описания предоставленного нашими друзьями, Одесса отстаёт и в плане регуляторной политики в области строительства и сохранения исторической памяти.

У нас в помине не соблюдается этажность строительства в историческом центре. Что же тогда говорить о том, чтоб архитектура хотя бы отдалённо напоминала красоту и привлекательность того времени?

Мы выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ нашим друзьям из г.Варна, Кристине Л. и Илье К. за помощь в понимании того, как следят и уважают историческое наследие «там» и как с ним поступают тут.

Фото: Одесса News/Александр Александров/Кристина Л., город Варна

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