Знаменитому одесскому «Пассажу» хотят приделать ещё один этаж

Члены консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области одобрили эскизный проект реставрации торгово-гостиничного комплекса «Пассаж», предусматривающий мансардный этаж.

Об этом сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что с соответствующим докладом выступил на совете одесский реставратор Анатолий Изотов, к которому за оценкой проекта обратился разработчик — частная компания «Экострой и К».

«»Пассажу» нужен целостный проект реставрации, проведение комплексных мероприятий по стабилизации его конструкций. И только потом уже можно рассматривать вопрос об обустройстве чердачного этажа», — отметил эксперт.

А заказчик, директор частной фирмы Владимир Суханов сообщил, что у них уже разработан план противоаварийных работ, который осталось согласовать с областным департаментом культуры. При этом, по предварительной оценке, на восстановление старинного здания понадобятся более 100 миллионов гривен и примерно 2 года времени.

«До конца года мы закончим всю научно-проектную документацию с восстановлением башни, скульптурной композиции, входной группы и тому подобное. Визуально здание не будет изменено, это точно», — заверил Суханов.

Для справки. Гостиница «Пассаж» — памятник архитектуры и памятник истории местного значения, построенный в конце XIX века по проекту архитектора Влодека и по заказу домовладельца Моисея Менделевича. В настоящее время здание находится в собственности компании «Рестинмакс-Украина», которую связывают с бизнесменами Кауфманом и Грановским.

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Фото: Одесса News/Александр Александров

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