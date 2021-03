Grammy-2021 объявил победителей (видео)

В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония награждения победителей музыкальной премии Grammy.

Полный список номинантов и победителей представлен на сайте Американской академии искусства и науки звукозаписи.

В номинации «Лучшая запись года» победила Билли Айлиш с песней Everything I Wanted. Кроме того, Билли и её брат Финнеас О’Коннел победили в номинации «Лучшая песня, написанная для кино, телевидения» с саундтреком к фильму о Бонде No Time To Die.

Статуэтку за «Лучший альбом года» приняла Тейлор Свифт за свой альбом Folklore,

а «Лучшей песней года» стала композиция I Can not Breathe исполнительницы H.E.R.

«Лучшим новым исполнителем» Грэмми признали рэперку ​​Megan Thee Stallion.

Список победителей других категорий:

Лучший поп-альбом — «Future Nostalgia», Дуа Липа

Лучшее поп соло-исполнение — «Watermelon Sugar», Гарри Стайлз

Лучший рок-альбом — «The New Abnormal», The Strokes

Лучшая рок-песня — «Stay High», Бриттани Ховард

Лучший рэп-альбом — «King’s Disease», Nas

Лучшая рэп-песня — «Savage», Megan Thee Stallion и Beyonce

Лучший альтернативный альбом — «Fetch the Bolt Cutters», Fiona Apple

Лучший R & B-альбом — «It Is What It Is», Thundercat

Лучшая R & B-песня «Better Than I Imagined», — Robert Glasper c H.E.R и Meshell Ndegeocello.

