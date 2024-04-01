7 апреля в Одессе состоится концерт «Моя прекрасная леди и Призрак оперы…». Это музыкальное событие пройдёт в уникальном зале — Евангельской реформатской пресвитерианской церкви — месте, где сбываются мечты, и где бурлит самая волшебная в Одессе атмосфера.

Во многих странах мира уже давно принято слушать концерты в храмах, а в этом очень атмосферно, и музыка затрагивает самые сокровенные глубины души, помогает почувствовать себя героями тех бурных событий…

Вас ждёт увлекательная программа – самые яркие фрагменты из всемирно известных мюзиклов ХХ века в органно-вокальном исполнении: Фредерик Лоу, «Моя прекрасная леди»; Леонард Бернстайн, «Вестсайдская история»; Эндрю Ллойд Уэббер; «Кошки»; «Иисус Христос суперзвезда»; «Призрак оперы».

За пультом — автор аранжировок для органа — заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас. Вокал — народная артистка Украины Ольга Оганезова.

Стоимость билетов от 220 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам по адресу: ул. Пастера, 62.

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