Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 127 малышей

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы родились 127 малышей — на 29 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что среди новых жителей Одессы – одна двойня.

«Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 68. Также в течение недели увидели свет 59 маленьких одесситок», — подсчитали статистики.

Наибольшее количество младенцев за последнюю неделю родилось в городском роддоме №7 – 39 малышей.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских роддомах Одессы родились 98 малышей — 53 девочки и 45 мальчишек.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy