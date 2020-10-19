COVID-19: В воскресенье в Одесской области заболели 349 человек

За прошедшее воскресенье на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 349 человек, в том числе у 24-х детей и 6-ти медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 19 076 (11 286 женщин, 7 790 мужчин), в том числе:

дети — 1 275 (г. Одесса — 465, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 28, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 9, Березовский — 48, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 98, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 44, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 80, Окнянский — 2, Подольский — 57, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 41, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 20)

— 1 275 (г. Одесса — 465, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 78, Черноморск — 28, Теплодар — 7, Южный — 16, Ананьевский — 11, районы Арцизский — 19, Балтский — 9, Березовский — 48, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 98, Болградский — 82, Великомихайловский — 13, Ивановский — 23, Измаильский — 31, Килийский — 16, Кодымский — 9, Лиманский — 44, Любашевский — 9, Николаевский — 4, Овидиопольский — 80, Окнянский — 2, Подольский — 57, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 7, Саратский — 41, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 20) медработники — 1 080 (Одесса — 394, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 60, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 22, Арцизский — 27, Балтский — 31, Березовский — 25, Белгород-Днестровский — 14, Беляевский — 51, Болградский — 68, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 15, Измаильский — 23, Килийский — 26, Кодымский — 4, Лиманский — 36, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 31, Окнянский — 2, Подольский — 101, Ренийский — 2, Раздельнянский — 8, Савранский — 6, Саратский — 22, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 40, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 288 человек. Умерших за сутки не зарегистрировано.

Выздоровевших всего 7 729 пациентов.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 19 октября:

Одесса — 8 028 (дети — 465, медработники — 394)

— 8 028 (дети — 465, медработники — 394) г.Белгород-Днестровский — 345 (дети — 28, медработники — 27);

Измаил — 1 128 (дети — 78, медработники — 60);

— 1 128 (дети — 78, медработники — 60); Черноморск — 501 (дети — 28, медработники — 12);

Теплодар — 77 (дети — 7, медработники — 1);

Южный — 225 (дети — 16, медработники — 4);

Ананьевский — 152 (дети — 11, медработники — 22);

Арцизский — 315 (дети — 19, медработники — 27);

Балтский — 291 (дети — 9, медработники — 31);

Березовский — 443 (дети — 48, медработники — 25);

Б.-Днестровский район — 263 (дети — 15, медработники -14)

Беляевский — 1 044 (дети — 98, медработники — 51)

Болградский район — 1 142 (дети — 82, медработники — 68)

— 1 142 (дети — 82, медработники — 68) В.Михайловский — 100 (дети — 13, медработники — 4);

Захаровский — 47 (медработники — 1);

Ивановский — 250 (дети — 23, медработники — 15);

Измаильский — 469 (дети — 31, медработники — 23)

Килийский — 164 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 106 (дети — 9, медработники — 4);

Лиманский — 557 (дети — 44, медработники — 36);

Любашевский — 120 (дети — 9, медработники — 5);

Николаевский — 63 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 970 (дети — 80, медработники — 31);

Окнянский — 57 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 794 (дети — 57, медработники — 101);

Ренийский — 59 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 186 (дети — 13, медработники — 8);

Савранский — 127 (дети — 7, медработники — 6);

Саратский — 373 (дети — 41, медработники — 22);

Тарутинский — 304 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 329 (дети — 20, медработники — 40)

Ширяевский — 47 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 было подтверждено у 210 человек.