17 человек за сутки умерли в Украине от коронавируса

По состоянию на утро 30 мая, в Украине подтверждено 23 204 случая COVID-19, из них 9 311 выздоровели, 696 умерли (+17 за сутки).
За последние сутки лабораторно подтверждено 393 случая, сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.
В общем, заболели 1 700 детей и 4 475 медиков. На амбулаторном лечении находятся 16 032 пациента, из них 1 424 детей и 3 635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 172 человека, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 273 человека, в том числе один ребёнок и 25 медиков.
«В числе выздоровевших 2 262 медработника и 638 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19», — говорится в сообщении.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 958 (555 выздоровели)
- Волынская обл. — 887 (255 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 933 (264 выздоровел)
- Донецкая обл. — 158 (82 выздоровели)
- Житомирская обл. — 699 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1171 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. — 440 (248 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1379 (818 выздоровели)
- г. Киев — 2904 (637 выздоровели)
- Киевская обл. — 1556 (394 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 506 (398 выздоровели)
- Луганская обл. — 46 (39 выздоровели)
- Львовская обл. — 1619 (379 выздоровели)
- Николаевская обл. — 288 (152 выздоровели)
- Одесская обл. — 883 (208 выздоровели)
- Полтавская обл. — 268 (244 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1680 (869 выздоровели)
- Сумская обл. — 168 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. — 1160 (905 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1025 (242 выздоровели)
- Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 432 (232 выздоровели)
- Черкасская обл. — 401 (300 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3306 (904 выздоровели)
- Черниговская обл. — 159 (63 выздоровели).
Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.
Как сообщала Одесса News, в мире на 8.00 утра 30 мая насчитывается уже 6 033 814 заболевших коронавирусом. В первой пятёрке, кроме США, по количеству инфицированных Бразилия — 468 338, Россия — 387 623, Испания — 285 644, а также Великобритания — 271 222. Украина в этом списке занимает 36-е место.
На сегодняшний день болезнь унесла 366 890 жизней по всему миру.