17 человек за сутки умерли в Украине от коронавируса

По состоянию на утро 30 мая, в Украине подтверждено 23 204 случая COVID-19, из них 9 311 выздоровели, 696 умерли (+17 за сутки).

За последние сутки лабораторно подтверждено 393 случая, сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что всего в Украине исследовано 348 279 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 700 детей и 4 475 медиков. На амбулаторном лечении находятся 16 032 пациента, из них 1 424 детей и 3 635 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 172 человека, из них 276 детей и 840 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 273 человека, в том числе один ребёнок и 25 медиков.

«В числе выздоровевших 2 262 медработника и 638 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19», — говорится в сообщении.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 958 (555 выздоровели)

Волынская обл. — 887 (255 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 933 (264 выздоровел)

Донецкая обл. — 158 (82 выздоровели)

Житомирская обл. — 699 (416 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1171 (405 выздоровели)

Запорожская обл. — 440 (248 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1379 (818 выздоровели)

г. Киев — 2904 (637 выздоровели)

(637 выздоровели) Киевская обл. — 1556 (394 выздоровели)

Кировоградская обл. — 506 (398 выздоровели)

Луганская обл. — 46 (39 выздоровели)

Львовская обл. — 1619 (379 выздоровели)

Николаевская обл. — 288 (152 выздоровели)

Одесская обл. — 883 (208 выздоровели)

Полтавская обл. — 268 (244 выздоровели)

Ровенская обл. — 1680 (869 выздоровели)

(869 выздоровели) Сумская обл. — 168 (141 выздоровел)

Тернопольская обл. — 1160 (905 выздоровели)

Харьковская обл. — 1025 (242 выздоровели)

Херсонская обл. — 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 432 (232 выздоровели)

Черкасская обл. — 401 (300 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3306 (904 выздоровели)

(904 выздоровели) Черниговская обл. — 159 (63 выздоровели).

Таким образом, в первой пятёрке регионов Украины с наибольшим количеством больных коронавирусной инфекцией продолжают оставаться Черновицкая область, г.Киев, Ровенская, Львовская и Киевская области.

Как сообщала Одесса News, в мире на 8.00 утра 30 мая насчитывается уже 6 033 814 заболевших коронавирусом. В первой пятёрке, кроме США, по количеству инфицированных Бразилия — 468 338, Россия — 387 623, Испания — 285 644, а также Великобритания — 271 222. Украина в этом списке занимает 36-е место.

На сегодняшний день болезнь унесла 366 890 жизней по всему миру.