Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина

Президент Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий для предотвращения распространения в Украине COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Так, закон «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введённых с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19″ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен наёмным работникам, которые потеряли часть заработной платы в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

ФЛП не смогут получить помощь:

если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона;

если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца,

если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наёмным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривен.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесённых на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчётам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трёх месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трёх месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Также глава государства подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введённых с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19″.

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3 060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6 800 грн.

Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придётся приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьёзных потерь.

Кроме того, Президент подписал закон «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Этот документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнеса для уплаты ЕСВ за наёмных работников.

Как сообщала Одесса News, заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак посоветовала предпринимателям идти работать в больницы в случае локдауна.