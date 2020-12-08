На прошлой неделе в Одессе появились на свет 217 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 217 новорожденных, в том числе — три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 115 — на 25 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 102 юные одесситки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где на свет появились 65 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 194 новорожденных, в том числе одна двойня.